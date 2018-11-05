The Times: Росіяни в Британії вважають половину емігрантів з Росії шпигунами

Через напругу у відносинах між Лондоном і Москвою росіяни, які живуть в британських містах, з підозрою ставляться один до одного.

Росіяни у Великій Британії бояться, що половина їхніх співвітчизників в країні насправді працюють інформаторами для Кремля.

Підозрілість і параноя серед російських емігрантів посилюється масовими висилками російських дипломатів з 26 країн Заходу після спроби агентів ГРУ отруїти екс-шпигуна Сергія Скрипаля, пише The Times.

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Деякі російські нишпорки у Британії працюють за дуже «грубим сценарієм» і не дуже дбають про те, щоб замітати за собою сліди. Про це йдеться у звіті аналітичного центру Henry Jackson Society. Колишній голова MI6 сер Річард Дірлов схвально оцінив звіт, наголосивши: «Він нагадує нам про те, що активність російської розвідки на Заході досі масштабна і надокучлива».

Засилля шпигунів Кремля у Британії підтвердив виданню і колишній керівник «Альфа-Групп» Володимир Ашуров. Він розповів, як в Лондоні зустрічався з неназваний російським бізнесменом. А коли наступного разу сам поїхав у Москву, то виявилося, що люди зі спецслужб Росії знали про зустріч і про теми, які Ашуров обговорював на ній з іншим підприємцем.

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У звіті Henry Jackson Society вказано, що опитані росіяни вважають інформаторами Кремля: чинними чи колишніми, - до половини своїх співвітчизників у Британії. Втім, не всі інформатори можуть свідомо доповідати про все почуте і побачене агентам спецслужб чи російським дипломатам. Не виключено, що частина з них просто люблять патякати і таким чином несвідомо «доносять» посольству РФ на співвітчизників.