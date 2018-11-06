Пентагон відмовився розміщувати додаткові війська в Перській затоці - ЗМІ

Центральне командування США також просило направити в Перську затоку один американський авіаносець.

Пентагон відхилив прохання Центрального командування США про розміщення «додаткових військових ресурсів» в Перській затоці.

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Як повідомляє CNN з посиланням на джерела в американському Міноборони, запит про збільшення числа військових був зроблений на тлі стурбованості тим, що Іран в перспективі може почати військову операцію проти США у відповідь на введені Вашингтоном санкції.

Як уточнює CNN, Центральне командування США також просило в найближчі місяці направити в Перську затоку один американський авіаносець.

Як повідомляв УНІАН, 5 листопада, МінфінСША увів нові санкції проти Ірану. Обмежувальні заходи торкнулися більше 700 юридичних і фізичних осіб, морських і повітряних суден Ірану. Вашингтон також заявив про мету довести експорт іранської нафти до нуля і закликав її покупців відмовитися від закупівель. Президент Ірану Хасан Роухані сказав, що його країна зможе обійти санкції США.