США відправили до берегів Ірану другий авіаносець та ударну групу

Як пише "Гаарец", вона стане на бойове чергування разом з аналогічною групою на чолі з авіаносцем "Авраам Лінкольн" (USS Abraham Lincoln).

Представник командування П'ятого флоту ВМС США Емі Деррік-Фрост заявила, що за останні десять років одразу два авіаносці були присутні в акваторії Перської затоки лише чотири рази. При цьому вона відмовилася пов'язувати це з подіями навколо Ірану, пояснивши, що авіаносці займаються підтримкою дій американських військових в Афганістані і боротьбою з піратством у берегів Сомалі.

Як повідомляє Лента.ru, раніше американці здійснювали повітряну підтримку операцій в Афганістані і боролися з піратами, розміщуючи авіаносці в Аравійському морі, звідки і до Сомалі, і до Афганістану добиратися ближче і зручніше, ніж з Перської затоки.

У лютому 2012 року ударна група "Ентерпрайза" провела навчання біля берегів Флориди, в ході яких відпрацьовувалися її дії під час війни з Іраном.

Другий авіаносець прийшов в затоку за кілька днів до початку переговорів щодо іранської ядерної програми, які повинні початися в суботу в Туреччині. Очікується, що в ході цих переговорів країни Заходу в жорсткій формі вимагатимуть, щоб Тегеран відмовився від подальшого збагачення урану. В іншому випадку Іран може зіткнутися з новими, більш суворими санкціями.

Між тим, іранські офіційні особи вже заявили, що не збираються закривати свої ядерні об'єкти, а також не мають наміру відмовлятися від права на збагачення ядерного палива.

Ізраїль, підозрюючи Іран в роботах над створенням ядерної зброї, заявляв про готовність застосувати будь-які засоби для недопущення цього. США та інші країни Заходу, розділяючи стурбованість Єрусалиму, відзначають, що військова операція проти Ірану є надмірно жорсткою мірою, принаймні, на даному етапі.