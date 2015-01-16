В Європі поліція провела антиісламістські рейди

У Франції - у Парижі та його околицях - поліція затримала 12 осіб у зв'язку з нападами у французькій столиці минулого тижня, в результаті чого загинули 17 людей, пише Російська служба Бі-бі-сі.

Згідно з повідомленням, затримані підозрюються в тому, що вони могли надати підтримку нападникам, надавши їм зброю або автомобілі.

Арешти відбулися в п'яти містах поблизу Парижа, повідомляє iTele. У Німеччині понад 200 поліцейських провели обшуки і арешти підозрюваних ісламістів в Берліні.

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Серед інших був арештований лідер угруповання, що нібито збирався здійснювати напади в Сирії.

Затриманий 41-річний чоловік турецького походження підозрюється в тому, що він очолював "ісламістську екстремістську організацію, в яку входили громадяни Туреччини і Росії з Чечні і Дагестану", - йдеться в заяві поліції.

Довідка. 7 січня озброєні люди влаштували стрілянинув редакції Charlie Hebdo у Парижі. Загинули 12 осіб, в тому числі головний редактор журналу.