На редакцію Charlie Hebdo напали під час ранкової наради, серед загиблих - головред

Як повідомляє The Daily Telegraph, Шарбонье був у чорному списку терористичного угруповання «Аль-Каїда». Бойовики полювали на нього за публікацію карикатур на пророка Мухаммеда.

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Серед загиблих також опинилися такі відомі карикатуристи, як Жан Кабю, Жорж Волинскі і Бернар Вельяк, відомий під псевдонімом Тинью, повідомляє Lenta.ru.

Як повідомляє Le Parisien, напад на редакцію журналу припав якраз на час ранкової наради. На зборах були присутні всі основні журналісти видання.

Повідомляється, що за день до теракту журналісти опублікували в Twitter журналу карикатуру на лідера радикального угруповання «Ісламська держава» Абу Бакра аль-Багдаді, що супроводжується підписом «З найкращими побажаннями, до речі».