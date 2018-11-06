Білий дім звернувся у Верховний суд США за дозволом закрити програму для "мрійників"

Введена при Обамі програма дозволяє молодим нелегальним іммігрантам працювати в США, не побоюючись депортації.

Адміністрація Дональда Трампа звернулася до Верховного суду США з проханням дозволити їй припинити програму, що захищає сотні тисяч молодих іммігрантів від депортації.

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Програма відкладеної дії для прибулих в США дітей дозволяє молодим людям, яких називають «мрійниками», жити і працювати в США на легальних підставах без гарантій надання громадянства, передає Голос Америки.

Адміністрація хоче, щоб вища судова інстанція взяла до розгляду цю справу, хоча апеляційний суд ще не виніс постанови за рішеннями судів першої інстанції, які заборонили Трампу закривати програму.

Поки неясно, коли Верховний суд ухвалить рішення про те, чи буде він розглядати цю справу.

Адміністрація Трампа вважає, що колишній президент Барак Обама перевищив свої повноваження, коли створив цю програму без схвалення Конгресу.

Майже 800 тис. молодих людей, прозваних «мрійниками», були нелегально привезені в США їхніми батьками, коли вони були новонародженими або дітьми.

Серед них є студенти і власники бізнесу, крім того, більшість з них відслужили в армії. Для багатьох США є єдиною країною, яку вони знають.