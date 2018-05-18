Трамп пояснив, що називав «тваринами» не мігрантів

За словами Трампа, він називав «тваринами» членів банди МЅ-13.

Американський президент Дональд Трамп відповів на звинувачення мексиканського уряду і заявив, що не називав мігрантів «тваринами».

Про це політик написав на своїй сторінці в твіттері.

За словами Трампа, він називав «тваринами» членів банди МЅ-13, а не іммігрантів. Він також підкреслив, що ЗМІ, які створюють фейкові новини, знову його неправильно зрозуміли.

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«Фейкові ЗМІ говорили, що я назвав іммігрантів або незаконних іммігрантів «тваринами». Неправда!» — написав Трамп.

Раніше в уряді Мексики заявили протест США у зв'язку з тим, що президент Дональд Трамп неодноразово називав «тваринами» мігрантів, які нелегально в'їжджають в Сполучені Штати.