У Парижі затримали 12 осіб, підозрюваних у причетності до терактів

Поліція в околицях Парижа затримала дванадцять осіб, підозрюваних у причетності до терактів 7-9 січня, повідомляє Deutsche Welle.

Як повідомили французькі органи юстиції в ніч на п'ятницю, 16 січня, затримано дев'ять чоловіків і три жінки. За даними інформагентств, слідство підозрює цих людей в "логістичній підтримці" терористів. Вони могли забезпечити злочинців зброєю та автомобілями.

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Крім того, поліція обшукала кілька квартир у столичному регіоні Іль-де-Франс, зокрема в містах Монруж, Гриньї та Епіне-сюр-Сен. Можливих спільників терористів служба безпеки виявила на підставі аналізу ДНК і даних телефонних розмов, передає агентство AFP, посилаючись на співробітника поліції.

Вранці 16 січня у зв'язку із загрозою вибуху бомби був евакуйований один з центральних вокзалів Парижа - Східний. За годину робота вокзалу була відновлена, повідомила залізнична компанія SNCF, не вказуючи подальших деталей.

У той же день до Парижа для переговорів прибув держсекретар США Джон Керрі, повідомляє Reuters.