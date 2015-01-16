У Парижі затримали 12 осіб, підозрюваних у причетності до терактів
У паризькому регіоні Іль-де-Франс затримано дев'ять чоловіків та три жінки, підозрювані у підтримці злочинців, які вчинили теракти 7-9 січня.
Поліція в околицях Парижа затримала дванадцять осіб, підозрюваних у причетності до терактів 7-9 січня, повідомляє Deutsche Welle.
Як повідомили французькі органи юстиції в ніч на п'ятницю, 16 січня, затримано дев'ять чоловіків і три жінки. За даними інформагентств, слідство підозрює цих людей в "логістичній підтримці" терористів. Вони могли забезпечити злочинців зброєю та автомобілями.
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Крім того, поліція обшукала кілька квартир у столичному регіоні Іль-де-Франс, зокрема в містах Монруж, Гриньї та Епіне-сюр-Сен. Можливих спільників терористів служба безпеки виявила на підставі аналізу ДНК і даних телефонних розмов, передає агентство AFP, посилаючись на співробітника поліції.
Вранці 16 січня у зв'язку із загрозою вибуху бомби був евакуйований один з центральних вокзалів Парижа - Східний. За годину робота вокзалу була відновлена, повідомила залізнична компанія SNCF, не вказуючи подальших деталей.
У той же день до Парижа для переговорів прибув держсекретар США Джон Керрі, повідомляє Reuters.