Повноформатна зустріч Путіна і Трампа 11 листопада в Парижі не відбудеться (відео)

Разом із тим прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков не відкидає можливість проведення повноцінної зустрічі лідерів РФ і США на полях саміту G20 в Аргентині, який відбудеться з 30 листопада до 1 грудня.

У Кремлі заявили, що повноформатної зустрічі президента РФ Володимира Путіна і президента США Дональда Трампа 11 листопада в Парижі не буде.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам повідомив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.

«У Парижі дійсно буде багато глав держав і урядів й такий насичений порядок денний з точки зору церемоніальних і протокольних заходів, тому поки зійшлися на тому, що там буде важко зробити повноформатну зустріч, але вони так чи інакше перетнуться - Путін і Трамп, й домовляться, коли вони наступного разу зможуть зустрітися для того, щоб докладно поговорити», - сказав Пєсков.

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При цьому він не виключив, що така можливість може виникнути на полях саміту G20 в Аргентині, який відбудеться з 30 листопада до 1 грудня.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко також 11 листопада відвідає Париж із нагоди святкування 100-річчя закінчення Першої світової війни.

23 жовтня радник президента США з національної безпеки Джон Болтон повідомив про досягнення домовленості про проведення в Парижі 11 листопада зустрічі лідерів США і Росії.

Раніше Пєсков повідомляв, що така зустріч має стати «звірянням годинників».