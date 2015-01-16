Неподалік від Парижа в будівлі пошти захопили заручників
14:26, 16 січня 2015Світ
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Озброєний чоловік захопив заручників у будівлі пошти у місті Коломб, розташованому на північний захід від Парижа.
REUTERS
Як повідомляє Лєнта.ру з посиланням на радіостанцію RTL, невідомий утримує, імовірно, трьох осіб.
Чоловік стверджує, що озброєний автоматом Калашникова, пістолетом і кількома гранатами. Поліція не вважає інцидент терористичним актом.
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Нагадаємо, сьогодні в Парижі затримали 12 осіб, підозрюваних у причетності до терактів
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