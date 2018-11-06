У США підрахували кількість громадян, які достроково проголосували на виборах до Конгресу

Понад 33 млн жителів США проголосували достроково на проміжних виборах у Конгрес країни.

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Про це повідомляє CNN. За даними телеканалу, на проміжних виборах в 2014 році проголосували 22 млн американців.

Як зазначається, дострокове голосування відбувається в 37 з 50 штатів США.

Нинішні проміжні вибори є першими загальнонаціональними виборами з 2016 року, коли Трампа обрали на посаду президента країни. Багато осіб, в тому числі й Трамп, називають ці вибори референдумом щодо його президентства. Зазначається, що результати голосування можуть вплинути на зміни в Сенаті та Палаті представників.