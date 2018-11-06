У США відбуваються проміжні вибори до Конгресу

На виборах американці обирають 35 зі 100 сенаторів та усіх 435 членів Палати представників, а також губернаторів 36 штатів, мерів багатьох міст та тисячі законодавців.

У Сполучених Штатах Америки відбуваються проміжні вибори, які припадають на середину президентського терміну Дональда Трампа, до обох палат Конгресу - Сенату та Палати представників.

Як повідомляє телеканал ABC News, цьогорічні проміжні вибори є першими загальнонаціональними виборами з 2016 року, коли Трампа було обрано на пост президента країни.

Багато осіб, в тому числі й Трамп, називають ці вибори референдумом щодо його президентства. Зазначається, що результати голосування можуть вплинути на зміни в Сенаті та Палаті представників.

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Наразі Республіканська партія має контроль над Білим домом та більшість в обох палатах Конгресу. Водночас на цьогорічних проміжних виборах обираються 35 зі 100 сенаторів та усіх 435 членів Палати представників. Також виборці мають обрати губернаторів 36 штатів.

Як повідомляє Посольство США в Україні, члени Палати представників обираються терміном на два роки, тому на сьогоднішніх виборах американці обирають всіх 435 конгресменів.

Сенаторів обирають раз на шість років, тому деяких сенаторів буде переобрано на нинішніх проміжних виборах, тоді як інші залишаться у Сенаті до 2020 або 2022 року. Близько третини зі 100 сенаторів переобираються кожні два роки.

Крім того, під час проміжних виборів обирають багатьох губернаторів і мерів міст, а також тисячі законодавців штатів по всій країні.

Як повідомляв УНІАН, керівництво Facebook повідомило про блокування 115 акаунтів, з яких більшість - в Instagram, що також належить Facebook. Акаунти було пов'язані з "іноземними особами", які намагалися вплинути на результати проміжних виборів до Конгресу США.