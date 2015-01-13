Лисенко: бойовики взяли курс на ескалацію конфлікту (карта АТО)

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник АТО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«Активізація агресивних дій з боку терористів впродовж останніх днів та спроби змінити лінію розмежування свідчать про те, що російські військові та терористи свідомо обрали тактику на ескалацію напруження на Донбасі», - зазначив він.

Читайте такожУ Донецькому аеропорту не вщухають бої: бойовики знищили диспетчерську вишкуВчора про те, що бойовики намагаються змінити лінію розмежування, заявляв посол США в Україні Джеффрі Пайєтт, який зробив такий висновок на підставі учорашніх даних РНБО щодо ситуації в зоні конфлікту.

Інтенсивність бойових дій у зоні АТО різко зросла після Різдва. Якщо 1-7 січня бойовики обстрілювали українських військовослужбовців і населені пункти 10-20 разів на добу, то тільки вдень 10 січня було зафіксовано 34 обстріли, зранку 12 січня повідомлялося про 63 випадки обстрілів за попередню добу, а за вчорашній день (12 січня) бойовики здійснили 58 атак на сили АТО та населені пункти Донбасу.