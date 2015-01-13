Лисенко: бойовики взяли курс на ескалацію конфлікту (карта АТО)
Проросійські терористи та російські військові впродовж останніх днів намагаються змінити лінію розмежування між підконтрольною Україні територією та окупованими ними районами.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник АТО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.
«Активізація агресивних дій з боку терористів впродовж останніх днів та спроби змінити лінію розмежування свідчать про те, що російські військові та терористи свідомо обрали тактику на ескалацію напруження на Донбасі», - зазначив він.
Читайте такожУ Донецькому аеропорту не вщухають бої: бойовики знищили диспетчерську вишкуВчора про те, що бойовики намагаються змінити лінію розмежування, заявляв посол США в Україні Джеффрі Пайєтт, який зробив такий висновок на підставі учорашніх даних РНБО щодо ситуації в зоні конфлікту.
Інтенсивність бойових дій у зоні АТО різко зросла після Різдва. Якщо 1-7 січня бойовики обстрілювали українських військовослужбовців і населені пункти 10-20 разів на добу, то тільки вдень 10 січня було зафіксовано 34 обстріли, зранку 12 січня повідомлялося про 63 випадки обстрілів за попередню добу, а за вчорашній день (12 січня) бойовики здійснили 58 атак на сили АТО та населені пункти Донбасу.