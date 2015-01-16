У Манчестері до 2018 року відкриють першу школу для ЛГБТ-дітей

У британському Манчестері відкриється перша школа для ЛГБТ-дітей. Планується, що це відбудеться до 2018 року. Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на Metro. Ініціатором відкриття спеціалізованого навчального закладу виступила організація LGBT Youth North West, яка займається захистом прав сексуальних меншин.

Планується, що школу відкриють в рамках державної программы The specialist schools. При цьому частину фінансування - 16 тисяч фунтів (близько 24 тисяч доларів) на рік - візьме на себе LGBT Youth North West. На опрацювання проекту організація вже отримала від влади міста грант у розмірі 63 тисяч фунтів (близько 96 тисяч доларів).

Всього у навчальному закладі буде 60 місць. Незважаючи на те, що наголос при наборі учнів буде робитися на дітей з ЛГБТ-спільноти, школа виділятиме місця і для тих дітей, які не вписуються в колективи інших навчальних закладів з інших причин.

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Директор зі стратегічного розвитку LGBT Youth North West Амелія Лі (Amelia Lee) заявила, що такі навчальні заклади необхідні, тому що, незважаючи на всі закони, які захищають геїв від знущань, у звичайних школах як і раніше зустрічаються випадки залякування і утисків по відношенню до ЛГБТ-дітій.

Представники міської ради Манчестера заявили, що підтримують починання LGBT Youth North West.