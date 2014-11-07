У Росії зареєстрували перший ЛГБТ-шлюб

Церемонія пройшла в палаці одруження №4, обидві наречені були одягнені у весільні сукні, пише Росбалт.

"Одна з дівчат - трансгендер, проходить курс гормонотерапії і в недалекому майбутньому відкоригує і біологічну стать з чоловічої на жіночу.

Паспорт вона поки не поміняла. Офіційно це шлюб між чоловіком і жінкою, але фактично між двома жінками.

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У РАГСі поставилися до цього толерантно", - повідомили в ЛГБТ-організації "Вихід".

Активісти зазначають, що це перший подібний шлюб, узаконений в Росії. Реєстрація пари пройшла без будь-яких провокацій, також в РАГСі не було ЗМІ.