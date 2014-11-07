У Росії зареєстрували перший ЛГБТ-шлюб
23:22, 07 листопада 2014Світ
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В Санкт-Петербурзі зареєстровано шлюб між жінкою і чоловіком-транссексуалом.
У Росії зареєстрували одностатевий шлюб / Росбалт
Церемонія пройшла в палаці одруження №4, обидві наречені були одягнені у весільні сукні, пише Росбалт.
"Одна з дівчат - трансгендер, проходить курс гормонотерапії і в недалекому майбутньому відкоригує і біологічну стать з чоловічої на жіночу.
Паспорт вона поки не поміняла. Офіційно це шлюб між чоловіком і жінкою, але фактично між двома жінками.
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У РАГСі поставилися до цього толерантно", - повідомили в ЛГБТ-організації "Вихід".
Активісти зазначають, що це перший подібний шлюб, узаконений в Росії. Реєстрація пари пройшла без будь-яких провокацій, також в РАГСі не було ЗМІ.
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