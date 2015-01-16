Більшість росіян вважають, що живуть у заможній та вільній країні - опитування

Кількість жителів Росії, упевнених, що вони живуть в розвиненій, заможній та вільній країні, за три роки зросла в середньому на 20% і становить близько 70%. Про це свідчать дані доповіді фонду "Общественное мнение" (ФОМ) "Росія в новій реальності: образ країни та репутація влади", результати якого є в розпорядженні ТАСС.

За даними соціологів, 69% росіян вважають, що живуть у розвиненій, передовій країні, тоді як у березні 2012 року кількість згодних з цією думкою становила 43%. Нерозвиненою і відсталою Росію назвали 23% опитаних, у 2012 році так відповіли майже вдвічі більше осіб.

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Заможною країною Росію вважають 66% респондентів (51% у 2012 році). Частка громадян, які живуть, на їхню думку, в бідній країні, зменшилася з 39% в 2012 році до 27%.

Якщо три роки тому лише 54% учасників опитування змогли назвати Росію вільною країною, то зараз так вважають 73%. Невільною Росія здається 18% (проти 34% у 2012 році).

За даними соціологів, 68% росіян впевнені, що РФ у світі поважають. З ними не згоден 21% респондентів. Ще більше опитаних впевнені, що Росію в світі бояться: так вважають 86%. Негативно на це питання відповіли лише 8% громадян.

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Згідно з опитуванням, майже половина росіян (48%) вважають ставлення до РФ у світі поганим, причому ще рік тому так думала лише третина населення. При цьому, 33% респондентів зазначили, що ставлення до Росії в світі погіршується. Серед головних причин погіршення ставлення до РФ респонденти називали "ситуацію в Україні" (8%), "введення санкцій" (6%), "незалежну зовнішню політику РФ" (5%), "приєднання Криму" (4%).

Опитування проводилися в грудні 2014 і січні 2015 року в 43 регіонах Росії за участю 1,5 тис. респондентів. Інтерв'ю за місцем проживання. Статпохибка не перевищує 3,6%.