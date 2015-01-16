В Росії та окупованому Криму хочуть заборонити продаж алкоголю особам, які не досягли 21 року

У шести регіонах Росії та анексованому Криму мають намір підвищити мінімальний вік для продажу алкоголю з 18 до 21 року.

Про це регіональні органи влади повідомили в листах до Громадської палати (ГП) РФ, яка раніше надіслала до регіонів рекомендації запровадити таку міру, повідомляє російське видання "Известия".

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Про підтримку «закону 21» заявила влада Чеченської Республіки, Тульської області, Ямало-Ненецького автономного округу, Хабаровського, Ставропольського та Камчатського країв, а також окупанти в анексованому Росією Криму.

Видання зазначає, що Тамбовська та Астраханська області заборону підтримати відмовилися.