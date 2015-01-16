В Росії та окупованому Криму хочуть заборонити продаж алкоголю особам, які не досягли 21 року
14:12, 16 січня 2015Світ
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У шести регіонах Росії можуть ввести заборону на продаж алкоголю тим, хто ще не досяг 21 року.
У РФ можуть ввести заборону на продаж алкоголю особам, молодше 21 року / Фото УНІАН
У шести регіонах Росії та анексованому Криму мають намір підвищити мінімальний вік для продажу алкоголю з 18 до 21 року.
Про це регіональні органи влади повідомили в листах до Громадської палати (ГП) РФ, яка раніше надіслала до регіонів рекомендації запровадити таку міру, повідомляє російське видання "Известия".
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Про підтримку «закону 21» заявила влада Чеченської Республіки, Тульської області, Ямало-Ненецького автономного округу, Хабаровського, Ставропольського та Камчатського країв, а також окупанти в анексованому Росією Криму.
Видання зазначає, що Тамбовська та Астраханська області заборону підтримати відмовилися.
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