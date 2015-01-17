Спецслужби попереджають про ймовірність терактів у Німеччині - ЗМІ

Іноземні спецслужби передали колегам у ФРН інформацію про ймовірність терактів на вокзалах Берліна та Дрездена, повідомляє DW із посиланням на Der Spiegel.

Ситуація серйозна, але для паніки підстав немає, запевняє очільник німецького МВС.

Німецькі органи безпеки отримали інформацію про можливі теракти у Німеччині на головних залізничних вокзалах у Берліні та Дрездені, йдеться у матеріалі тижневика Der Spiegel, що вийшов друком у суботу, 17 січня. Як зазначає видання, кілька іноземних спецслужб передали відповідні повідомлення до німецьких відомств. Ці попередження ґрунтуються на перехопленому спілкуванні джихадистів, котрі обговорювали ймовірність скоєння терактів під час проведення демонстрацій руху Pegida, що виступає проти ісламізації Заходу.

"Ми ставимося до цієї інформації дуже серйозно", цитує видання неназваного чиновника високого рангу. За даними Der Spiegel, поліція посилила свою присутність на вокзалах великих міст у ФРН.

Читайте такожЄвропа має посилити міграційну політику щодо ісламcьких країн - опитування УНІАНВодночас представник органів безпеки Німеччини підтвердив агентству Reuters інформацію, оприлюднену Der Spiegel, а також побоювання стосовно ймовірних терактів.

Однак міністерство внутрішніх справ ФРН офіційно не спростувало і не підтвердило поширену виданням інформацію. Відомство одержало після терактів у Парижі чимало повідомлень з різних напрямків, усі вони ретельно вивчаються. Один з речників міністерства заявив, що відомство не коментує "нез'ясовані окремі обставини справи". "Німецькі органи безпеки роблять усе, щоб ефективно захистити населення", - заявив у п'ятницю, 16 січня, міністр внутрішніх справ Томас де Мезьєр. За його словами, ситуація серйозна, є підстави для занепокоєння та запобіжних заходів, але немає підстав для паніки.