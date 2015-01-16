Поліцію Данії попередили про високу ймовірність терактів

Про це повідомляє ТАСС.

"Ми зажадали від всіх поліцейських ділянок перевірити готовність протистояти подібній атаці, якщо вона буде зроблена", - сказав "Ритсаус бюро" інспектор Національної поліції Аллан Нюрінг.

Переглянуті плани термінових дій, актуалізовані списки телефонів, перевірена надійність поліцейських дільниць та інших адміністративних будівель. Також були розіслані листи, в яких співробітникам поліції запропоновано підвищити пильність, "так як люди в поліцейській формі представляють собою пріоритетну мішень для терористів".

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Раніше в данській столиці пройшла маніфестація проти насильства і радикалізму "Мусульмани за мир". Вона була організована найстарішою в країні мусульманською громадою "Ісламс-Ахмадійя" зі столичного передмістя Відовре, яка налічує 600-700 чоловік.

Також сьогодні ряд датських політиків, діячів культури та журналістів, одягнених у футболки з написом "Я - Jyllands-Posten" за аналогією з французькими "Я - Шарлі" провели демонстрацію на підтримку однойменної датської газети. У 2005 році Jyllands-Posten першою надрукувала карикатури на пророка Мухаммеда, викликавши міжнародний скандал.