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Влада Австрії прокоментувала справу військового, який 20 років шпигував для Росії

11:57, 09 листопада 2018
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Курц виступив із заявою з приводу австрійського військового, який шпигував для Росії \ фото УНІАН

Влада Австрії підозрює, що полковник, який недавно вийшов у відставку, десятиліттями займався шпигунством на користь Росії, і вимагає пояснень від Москви.

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Про це заявив австрійський канцлер Себастьян Курц, передає Голос Америки.

За словами Курца, мова йде про полковника, чия шпигунська діяльність, ймовірно, почалася в 1990-х роках. Ім'я офіцера він не назвав.

«Якщо підозра підтвердиться, то подібні випадки, будь то в Нідерландах чи в Австрії, не сприяють поліпшенню відносин між Росією і Європейським союзом», – додав канцлер.

Як повідомляв УНІАН, в Австрії полковника армії запідозрили в 20-річному шпигунстві на користь РФ. Розслідування ведеться щодо 70-річного австрійського полковника у відставці, який з кінця 1990-х років передавав російській військовій розвідці різну інформацію. За даними ЗМІ, військовослужбовець із Зальцбурга отримав за свою роботу близько 300 тис. євро.

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Теги: #шпигун#Росія#Курц