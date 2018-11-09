Влада Австрії прокоментувала справу військового, який 20 років шпигував для Росії

Як заявив канцлер Себастьян Курц, Австрія вимагає пояснень від Москви по цій справі.

Влада Австрії підозрює, що полковник, який недавно вийшов у відставку, десятиліттями займався шпигунством на користь Росії, і вимагає пояснень від Москви.

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Про це заявив австрійський канцлер Себастьян Курц, передає Голос Америки.

За словами Курца, мова йде про полковника, чия шпигунська діяльність, ймовірно, почалася в 1990-х роках. Ім'я офіцера він не назвав.

«Якщо підозра підтвердиться, то подібні випадки, будь то в Нідерландах чи в Австрії, не сприяють поліпшенню відносин між Росією і Європейським союзом», – додав канцлер.

Як повідомляв УНІАН, в Австрії полковника армії запідозрили в 20-річному шпигунстві на користь РФ. Розслідування ведеться щодо 70-річного австрійського полковника у відставці, який з кінця 1990-х років передавав російській військовій розвідці різну інформацію. За даними ЗМІ, військовослужбовець із Зальцбурга отримав за свою роботу близько 300 тис. євро.