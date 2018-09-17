Швейцарія вимагає від Росії припинити шпигунство на території країни (відео)

У швейцарському МЗС підкреслили, що протягом цього року тричі викликали російського посла в Берні, вказуючи на неправомірні дії російських громадян.

Зовнішньополітичне відомство Швейцарії виступило з офіційною заявою, в якій вимагає від Росії негайно припинити незаконну діяльність на території країни.

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Як повідомляє агентство Reuters, у швейцарському МЗС підкреслили, що протягом цього року тричі викликали російського посла в Берні, вказуючи на неправомірні дії російських громадян.

Приводом стали в тому числі повідомлення, які з'явилися в швейцарських газетах, про те, що на території країни працюють десятки представників Росії, "кожен четвертий" з яких є шпигуном.

У минулу п'ятницю швейцарська розвідувальна служба повідомила, що проводила спільне розслідування з колегами з Великобританії і Нідерландів щодо російських громадян, які намагалися чинити тиск на лабораторію під Берном, де проводився аналіз хімічних сполук, в тому числі і нервово-паралітичних речовин на кшталт «Новачка», який використовувався при отруєнні у Солсбері.

Також газета Tages Anzeiger стверджувала, що громадяни Росії були причетні до кібератаки на Всесвітнє антидопінгове агентство.