У Москві поліція затримала чотирьох буддистських монахів, які молилися під посольством України

18:51, 18 січня 2015
Світ
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Біля українського посольства у Москві затримано четверо буддистських ченців, які прийшли до нього помолитися.

Біля посольства відбулася акція

Їх відвезли в Пресненську ДВС, повідомляє ОВС-Інфо.

Серед затриманих - Фелікс Шведовський, Тимур Махаматов, Сергій Якушев, Євген Шведовський.

Сьогодні біля посольства України в Москві відбулася неузгоджена акція солідарності з українським народом.

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