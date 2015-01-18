У Москві поліція затримала чотирьох буддистських монахів, які молилися під посольством України

Біля українського посольства у Москві затримано четверо буддистських ченців, які прийшли до нього помолитися.

Їх відвезли в Пресненську ДВС, повідомляє ОВС-Інфо. Серед затриманих - Фелікс Шведовський, Тимур Махаматов, Сергій Якушев, Євген Шведовський. Сьогодні біля посольства України в Москві відбулася неузгоджена акція солідарності з українським народом.

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