У Москві поліція затримала чотирьох буддистських монахів, які молилися під посольством України
18:51, 18 січня 2015Світ
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Біля українського посольства у Москві затримано четверо буддистських ченців, які прийшли до нього помолитися.
Біля посольства відбулася акція / Фото Роман Цимбалюк
Їх відвезли в Пресненську ДВС, повідомляє ОВС-Інфо.
Серед затриманих - Фелікс Шведовський, Тимур Махаматов, Сергій Якушев, Євген Шведовський.
Сьогодні біля посольства України в Москві відбулася неузгоджена акція солідарності з українським народом.
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