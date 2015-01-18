У Москві кілька десятків людей вийшли на неузгоджену акцію солідарності з Україною (фото)

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, акція не узгоджена з органами влади Москви, тому люди прийшли без плакатів. Багато хто приніс квіти та запалив свічки і лампадки в пам'ять про загиблих від рук проросійських бойовиків на Донбасі.

Крім цього, учасники акції пов'язали на огорожі навпроти посольства жовті і блакитні стрічки. Доступ безпосередньо до будівлі дипредставництва блоковано поліцією. Деякі учасники акції читають вірші Тараса Шевченка.

Читайте такожМери низки міст світу висловили солідарність з українським народомОдин з них Валерій Надєждін заявив, що Кремль використовує подвійні стандарти, стверджуючи, що на російському Кавказі бандити і терористи, а на сході України ополченці.

"Це брехня, яку бачить весь світ. Ми сюди прийшли, оскільки сумуємо за всіма, хто загинув на цій війні, і хочемо, щоб вона припинилась, ми не підтримуємо ту чи іншу сторону", - сказав він.

Надєждін наголосив, що його вразила трагедія в Волновасі.

"Ми бачимо путінську брехня, яку поширює телебачення... Це злочин скоїли бойовики і терористи, це не єдиний їхній злочин, і вони несуть відповідальність за всю трагедію, яка відбувається на Донеччині", - зазначив він.

Надєждін підкреслив, що в РФ багато людей-противників політики Путіна в Україні.

"Ми знаємо, що російське керівництво і особисто Путін несуть відповідальність за всі ці жертви і божевілля, яке відбувається в Україні", - сказав він.

"Я громадянка Росії, прийшла до посольства України, до посольства моєї Батьківщини. Для мене це великий біль за те, що відбувається в Україні. Це неможливо залишити без уваги, сюди прийшов той, хто міг, для Москви в наших умовах це досить багато", - сказала учасниця акції Алла.

Крім того на акції присутні кілька десятків прихильників чинної влади РФ з оранжево-червоними стрічками, які підтримують дії РФ проти України. Прихильники Путіна скандували "Майдан не пройде", "Зрадники".

Поліція посилила заходи безпеки біля будівлі посольства України: там знаходиться чотири автобуси з правоохоронцями. Поліцейські вимагають, щоб всі учасники акції перебували на тротуарі і попереджають, що в разі виходу на проїжджу частину будуть затримані за "непокору".

Поліцейський в мегафон вимагає розходиться і йти в бік метро.