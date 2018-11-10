Міжнародний кримінальний суд просять розслідувати використання РФ найманців

«Отаман» російського казацького товариства «Ховріно» Євген Шабаєв зазначив, що звернення направлять Фату Бенсуді, головному прокуророві суду

Представники російських ветеранських організацій мають намір просити базований у Гаазі Міжнародний кримінальний суд розслідувати ймовірне використання Росією найманців для участі у війнах в Україні, Сирії й Африці.

Про це повідомляє агенція Reuters, передає Радіо Свобода.

Агентство цитує «отамана» казацького товариства «Ховріно» Євгена Шабаєва, який спілкувався з членами так званої «Приватної військової компанії Вагнера» і побував в одному з госпіталів, де лікують поранених у Сирії найманців. 9 листопада він повідомив, що десятки російських ветеранських організацій планують спільно звернутися до Фату Бенсуди, головного прокурора суду в Гаазі, який розслідує воєнні злочини.

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Москва неодноразово заперечувала повідомлення про те, що тисячі російських найманців воюють у Сирії, на сході України чи в інших країнах. Водночас, за повідомленнями, лише в Сирії загинули понад 100 російських найманців.

Однією з найбільш відомих приватних військових компаній «ПВК Вагнера» керує олігарх Євген Пригожин, який має близькі особисті зв’язки з президентом Росії Володимиром Путіним.

Агенція Reuters повідомляє, що сирійська війна не входить до юрисдикції Міжнародного кримінального суду і що суд ніколи не розглядав справи, подібні до тих, про які каже Шабаєв і його соратники.

Кремль ситуацію наразі не коментував. В офісі прокурора Бенсуди Reuters відмовили в коментарі.

Нагадаємо, на початку жовтня Служба безпеки України опублікувала новий список громадян Росії й інших країн, які, як стверджується, є бійцями так званої «Приватної військової компанії Вагнера» («ПВК Вагнера»). Багато хто з них воював на сході України і в Сирії. У списку СБУ 206 осіб. У спецслужбі стверджують, що 58 із них загинули в Сирії на початку лютого – в зіткненні з американськими військовими в провінції Дейр-ез-Зор. Служба безпеки України називає бійців «ПВК Вагнера» позаштатними співробітниками російської служби військової розвідки – Головного управління Генштабу, раніше відомого як ГРУ.