Загиблі в Африці російські журналісти встигли зняти бази «ПВК Вагнера» – ЗМІ

Журналісти їхали до ЦАР з конкретним завданням і здійснювали зйомку за своїм «темником», стверджує продюсер каналу «Дождь».

Російські журналісти, що загинули у Центральноафриканській республіці (ЦАР), встигли зняти у країні бази найманців російської «ПВК Вагнера».

Про це повідомляє «Громадське», посилаючись на продюсера російського опозиційного каналу «Дождь» Василія Полонського.

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«У всіх журналістів та інших адекватних людей абсолютно різна позиція щодо того, що там сталося. Але більшість згодні у тому, що це не було ніяким пограбуванням, що це не був напад якихось злодіїв і злочинців місцевих, всі сходяться в тому, що це був спланований напад. Ким саме, я поки сказати не можу», — розповів він.

За словами Полонського, журналісти перед смертю встигли відзняти матеріал для свого завдання.

«Вони їхали туди за певним завданням, виконували тільки певне завдання, встигли зняти бази російської приватної компанії Вагнера і працювали тільки по своїй темі, не йшли ані вправо, ані вліво, і все що вони там знімали — вони знімали за своїм «темником», — наголосив він.

Нагадаємо, 31 липня стало відомо, що у ЦАР загинули журналіст Орхан Джемаль, оператор Кирило Радченко і режисер Олександр Расторгуєв. Автомобіль загиблих обстріляли із засідки, водій вижив.

За інформацією ЗМІ загиблі журналісти знімали в Африці документальний фільм про роботу ПВК "Вагнер".

Представник російського МЗС Марія Захарова згодом заявила, що загиблі оформлювали свою поїздку в країну як туристи.

Влада ЦАР допускає, що журналістів могли вбити бойовики мусульманського повстанського руху «Селека».

У ЦАР присутні російські військові інструктори, а ЗМІ повідомляють і про присутність в країні найманців російських ПВК. У місті Сібю, поблизу якого сталося вбивство, базується батальйон ЦАР, озброєний Москвою.