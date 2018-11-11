Трамп готовий обговорювати вихід з ракетного договору з Росією

США "дуже тісно обговорюють" з союзниками проблему договору.

Адміністрація президента США Дональда Трампа готова обговорювати з партнерами по НАТО ймовірність свого виходу зі спільного з Росією договору про контроль над озброєннями. Мова йде, зокрема, про договор щодо ліквідації ракет середньої та малої дальності (РСМД), що ознаменувався у 1987 році завершенням "холодної війни" між СРСР і США.

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Про це повідомляє ZN.ua з посиланням на заяву французьких чиновників після завершення переговорів президентів США і Франції.

Також радник з питань національної безпеки Трампа Джон Болтон сказав журналістам в Парижі, що США "дуже тісно обговорюють" з союзниками проблему договору і "дуже оптимістичні щодо спільної позиції".

Раніше повідомлялося, що побоювання Пентагону викликає той факт, що Росія порушує договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності.

5 січня британське видання The Gardian написало про початок нового протистояння між Росією і США. На думку експертів, Росія почала нарощувати свій ядерний потенціал, випустивши в порушення домовленостей нові крилаті ракети.