США консультуються з союзниками щодо виходу з ракетного договору з РФ - Меттіс

Міністри оборони країн НАТО зустрінуться в Брюсселі в грудні, і це буде в певному сенсі "кульмінаційний момент".

США проводять консультації з європейськими союзниками з питання виходу з договору з Росією про контроль над озброєннями.

Про це міністр оборони США Джеймс Меттіс повідомив у неділю під час візиту до Праги, передає Голос Америки.

"Ми проводимо консультації з нашими європейськими колегами. Я говорив про це напередодні з міністром оборони Німеччини, і, як я вже сказав, консультації тривають", - заявив Меттіс журналістам.

Меттіс заявив, що міністри оборони країн НАТО зустрінуться в Брюсселі в грудні, і це буде в деякому роді "кульмінаційний момент".

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Зазначається, що члени НАТО закликають Вашингтон спробувати переконати Росію дотримуватися угоди, а не виводити з неї США.

Як повідомляв УНІАН, 20 жовтня президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив про намір США вийти з договору з Росією про ліквідацію ракет середньої і малої дальності. Він підкреслив, що Росія порушила умови цього договору. Договір покликаний сприяти обороні США та їхніх союзників в Європі й на Далекому Сході. Він забороняє США і Росії зберігати, виробляти і використовувати крилаті ракети наземного базування з радіусом дії від 300 до 3 тисяч 400 миль.

2 жовтня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росія порушує договір щодо РСМД, і в Альянсі знають про нову російську ракетну систему 9М729.

В Євросоюзі вважають, що цей договір має важливе значення для європейської і глобальної безпеки, і пропонують США і РФ зберегти дію договору.

В ЄС зазначають, що договір РСМД сприяв завершенню «холодної війни» і гонки озброєнь і є «одним зі стрижнів архітектури системи європейської безпеки» після набрання чинності 30 років тому.