Жертвами падіння літака в Сирії стали близько 35 військових
07:51, 19 січня 2015Світ
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На північному заході Сирії в результаті падіння вантажного літака загинули щонайменше 35 сирійських військових.
REUTERS
Про це повідомила сирійська наглядова група з прав людини, передає Бі-бі-сі.
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Згідно з повідомленням, через погану погоду і сильний туман літак зачепив високовольтні лінії в провінції Ідліб. Сирійські державні ЗМІ підтвердили факт аварії.
У той же час бойовики сирійського крила угруповання «Аль-Каїда» - «Фронту Нусра» - стверджують, що літак збили вони.
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