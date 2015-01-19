Жертвами падіння літака в Сирії стали близько 35 військових

Про це повідомила сирійська наглядова група з прав людини, передає Бі-бі-сі.

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Згідно з повідомленням, через погану погоду і сильний туман літак зачепив високовольтні лінії в провінції Ідліб. Сирійські державні ЗМІ підтвердили факт аварії.

У той же час бойовики сирійського крила угруповання «Аль-Каїда» - «Фронту Нусра» - стверджують, що літак збили вони.