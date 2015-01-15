"Аль-Каїда" дала нападникам на Charlie Hebdo $20 тисяч
Єменський осередок "Аль-Каїди" 3 роки тому передав одному з бойовиків, які вчинили напад на редакцію Charlie Hebdo у Парижі, $20 тис. на проведення терористичних атак.
Про це повідомляє ABC News з посиланням на представників спецслужб, передає "ЄвроПравда". У той же час, як наголошується, американські спецслужби, проаналізувавши перехоплені дані, поки не виявили будь-якого зв'язку осередку з братами Куаши в останні місяці.
Читайте такожУ Парижі зберігається ажіотаж навколо нового номера Charlie Hebdo
Однак брати, отримавши початкове фінансування, в подальшому могли зробити операцію без її додаткової прямої підтримки, зазначають чиновники.
За їх словами, Шериф Куаші їздив в Ємен у 2011 році, де, можливо, зустрічався з місцевим лідером "Аль-Каїди", радикальним імамом Анваром аль-Авлакі, який згодом, у вересні того ж року, був знищений за допомогою американського безпілотника.
Нагадаємо, раніше лідер "Аль-Каїди" в Ємені взяв на себе відповідальність за теракти проти французького сатиричного журналу Charlie Hebdo. Він сказав, що єменська "Аль-Каїда" обрала ціль, розробила план і профінансувала операцію в Парижі.