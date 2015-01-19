У Брюсселі обговорять перегляд відносин з Росією

Очікується, що міністри обговорять, як відповісти на терористичну загрозу і поліпшити взаємодію з питання безпеки, передає Бі-бі-сі.

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У порядку денному також буде перегляд позиції ЄС щодо Росії. У документі, підготовленому верховним представником ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федерікою Могеріні, пропонується поступово відновити взаємодію з Москвою по низці питань, в тому числі Сирії, Іраку та боротьбі з "Ісламською державою".

У документі пропонується розділяти "санкції, пов'язані з Кримом, і санкції, пов'язані з дестабілізацією на сході України". Очікується, що така тактика може виявитися неприйнятною для деяких держав-членів ЄС, які можуть вважати її свого роду мовчазною згодою з анексією Криму в 2014 році.