Європарламент закликає продовжити режим санкцій проти Росії - резолюція

Як передає власний кореспондент УНІАН, про йдеться у резолюції Європарламенту щодо ситуації в Україні, ухваленій сьогодні на пленарному засіданні у Страсбурзі.

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„(ЄП) закликає продовжити поточний режим санкцій ЄС, зокрема на майбутній зустрічі Європейської Ради у березні 2015 року, доки Росія не буде повною мірою поважати і виконувати, зокрема Мінські зобов'язання, і закликає Європейську комісію знайти шляхи посилення солідарності серед країн-членів у разі, коли криза з Росією буде продовжуватися, і наголошує на необхідності прийняття чіткого набору критеріїв, при досягненні яких можна запобігти введенню нових обмежувальних заходів проти Росії або скасувати попередні, включаючи виконання домовленостей про припинення вогню, беззастережне виведення з України усіх російських військ та припинення підтримки Росією незаконних збройних груп і найманців, обмін усіх ув'язнених, включаючи Надію Савченко, і відновлення контролю України над усією своєю територією, включаючи Крим”, - йдеться у документі.

Разом з тим, Європарламент пропонує Європейській Раді в разі „будь-яких подальших дій Росії, що дестабілізують обстановку в Україні, вжити подальших обмежувальних заходів і розширити сферу їхнього застосування, охоплюючи ядерний сектор та обмежуючи здатність російських підприємств у проведенні міжнародних фінансових операцій”.

Європарламент вважає, що санкції повинні бути частиною більш широкого підходу Євросоюзу до Росії та зусиль високого представника по зміцненню діалогу.

„Єдиною метою цих санкцій є те, щоб російський уряд змінив свою нинішню політику і зробив значний внесок у мирне вирішення української кризи. Утримання, посилення або реверсивність обмежувальних заходів ЄС залежить від власної поведінки Росії та ситуації в Україні”, - наголошує Європарламент.

Водночас у Європарламенті заявляють, що політичні і дипломатичні канали щодо Росії повинні залишатися відкритими з тим, щоб зробити можливим дипломатичне вирішення конфлікту, тому підтримують такі формати переговорів, як Женевський та Нормандський.