Шлях СРСР: спроби РФ конкурувати із США у космосі можуть призвести до її розпаду – генерал

Єдиним кроком Росії до військового домінування в космосі стало перейменування військово-повітряних сил у військово-космічні, зазначив генерал.

Спроби Російської Федерації конкурувати зі Сполученими Штатами Америки у військово-космічній сфері приведуть її до розвалу. Точно таку ж помилку свого часу зробив Радянський Союз.

Про це заявив екс-заступник начальника Генштабу ЗСУ генерал-лейтенант запасу Ігор Романенко, передає «Обозреватель». За його словами, сьогоднішні військові бюджети Росії і США просто неспівставні.

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"Бюджет в 36 млрд доларів ЗС РФ, і сотні мільярдів доларів у США – співставити дуже важко. Плюс Європа, їм Трамп допоміг, щоб вони вкладали до 2% ВВП до своїх витрат на оборону. Тобто тут дуже важко конкурувати", – пояснив Романенко.

За його словами, єдиним кроком Росії до військового домінування в космосі стало перейменування військово-повітряних сил у військово-космічні. Це було дуже важливо з точки зору ідеології та пропаганди, однак було лише формальною дією.

"А що ми бачимо зараз? Бачимо, як запускаються космічні апарати, продірявлені слюсарем дядею Васею. І при цьому продовжують в цих аваріях шукати український слід. Такі випадки підкреслюють оцінку системності важкого стану їх економіки і вона не поліпшується. І ситуація буде погіршуватися, витрати будуть збільшуватися і Росія може піти шляхом СРСР, що може привести до руйнування РФ як такої", – підсумував генерал.