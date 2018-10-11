Генерал пояснив, чому боєприпаси на Чернігівщині стали легкою мішенню для диверсантів РФ

Генерал висловив переконання в тому, що останні підриви арсеналів - "і Балаклея, і Калинівка, і Ічня" - це "спрямовані дії росіян".

В Україні за часів розвалу СРСР на військові склади потрапила величезна кількість боєприпасів, що підлягають утилізації, які згодом стали легкою мішенню для російських диверсантів.

Про це розповів колишній заступник глави Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант запасу Ігор Романенко, коментуючи пожежу на арсеналі Міноборони в Ічні, передає «Обозреватель». За словами військового, на українських складах зберігається "багато старого ще від країн Варшавського договору".

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"Росіяни вивозили ще за радянських часів на територію РФ більш сучасне озброєння з терміном придатності. А до України, Білорусі та Молдови, в першу чергу до України, вивозили те, що треба утилізувати. Ми займалися цим за часів незалежності, але не вистачало коштів. Це дуже довгий процес, не встигли зробити", - пояснив колишній заступник начальника Генштабу.

"Частина старого непридатного озброєння зараз перебуває на наших складах, його розосереджують. Але те, що знаходиться на землі - легко уражається супротивником", - підкреслив він.

Романенко висловив переконання в тому, що останні підриви арсеналів - "і Балаклія, і Калинівка, і Ічня" - це "спрямовані дії росіян".