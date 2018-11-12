Ізраїль провів спецоперацію в секторі Гази: є загиблі з обох сторін

Внаслідок зіткнень загинув ізраїльський офіцер, а з палестинської сторони - високопоставлений командир руху ХАМАС.

Ізраїль провів спецоперацію в секторі Гази, внаслідок чого загинули як бойовики руху ХАМАС, так і ізраїльські військовослужбовці.

Про це повідомляє Бі-бі-сі.

За даними Палестини, в ніч на понеділок, 12 листопада, в районі міста Хан-Юніс ізраїльські військові відкрили вогонь по групі бійців ХАМАС з проїжджаючого автомобіля, внаслідок чого був убитий командир бойового крила ХАМАС "Ізз ад-Дін аль-Касам" Нур Бараку.

Відступ загону прикривали ізраїльські літаки, які завдали по позиціях ХАМАС не менше 40 ударів, пише агентство Reuters з посиланням на очевидців.

В армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) повідомили, що в секторі Гази була проведена спецоперація, в ході якої зав'язалася перестрілка і був убитий офіцер у званні підполковника. За їх даними, палестинці випустили не менше 17 ракет у бік Ізраїлю, і три з них були перехоплені системою ППО "Залізний купол". В Ізраїлі запевнили, що метою операції було "не вбивство або викрадення терористів, а зміцнення безпеки Ізраїлю".

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У зв'язку із загостренням обстановки в районі сектора Гази прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу перервав візит до Парижа, де брав участь у заходах з нагоди 100-річчя закінчення Першої світової війни, повідомили у його прес-службі.

Як відзначає кореспондент Бі-бі-сі, загострення ситуації в секторі Гази відбулося на тлі активних зусиль Єгипту і ООН щодо досягнення перемир'я між ізраїльтянами і палестинцями.

Нагадаємо, напружені відносини між Ізраїлем і ХАМАС зросли в останні місяці. З кінця березня в секторі Гази було вбито більше 200 палестинців. У свою чергу з ізраїльської сторони загинув один солдат, якого застрелив палестинський снайпер.