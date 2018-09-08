У зіткненнях в Секторі Гази постраждали майже 400 осіб

Цифри наводять представники палестинської адміністрації.

В результаті зіткнень палестинців з ізраїльськими військовими на кордоні сектора Гази загинув неповнолітній учасник акції протесту. Про це заявила представник медичної служби на палестинській території Вафа Яги.

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Керівник місцевої медичної адміністрації Ашраф аль-Кидр повідомив, що в зіткненнях отримали травми 395 осіб. "Неповнолітній палестинець загинув на сході міста Рафах і 395 палестинців отримали різні поранення на східних кордонах сектора Газа", - сказав аль-Кидр.

Раніше в адміністрації президента США Дональда Трампа запропонували керівництву Палестини утворити конфедерацію з Йорданією. Про це розповів лідер Палестини Махмуд Аббас 2 вересня під час зустрічі з опозиційними депутатами ізраїльського парламенту. За його словами, незважаючи на погіршення відносин з-за визнання Трампом Єрусалиму столицею Ізраїлю і відкриття там посольства США, контакти між палестинськими та американськими спецслужбами все одно існують.