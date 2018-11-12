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Інформацію про російського шпигуна Австрія дізналася від британської розвідки - ЗМІ

10:56, 12 листопада 2018
Світ
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Ілюстрація / REUTERS

Як пише видання Kleine Zeitung, Велика Британія розкрила дані про російського шпигуна за політичними мотивами.

Влада Австрії офіційно заявляла, що отримали відомості про шпигуна від розвідки "дружньої держави". Раніше у ЗМІ висловлювалися припущення, що це була Німеччина.

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Видання, зокрема, зазначає, що такий крок з боку Британії є цікавим точки зору протистояння між британською та російською розвідкою на тлі нещодавнього отруєння екс-шпигуна ГРУ Сергія Скрипаля. При тому, що Австрія "гальмує" санкції проти Москви, а також - на відміну від багатьох європейських союзників - відмовилася висилати російських дипломатів у відповідь на отруєння в англійській Солсбері.

Як повідомляв УНІАН, 9 листопада австрійські спецслужби затримали полковника армії країни за підозрою в шпигунстві на користь Росії протягом 20 років.

Розслідування ведеться щодо 70-річного австрійського полковника у відставці, який з кінця 1990-х років передавав російській військовій розвідці інформацію про міграційну кризу, австрійську військову авіацію та артилерійські системи.

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Теги: #Росія#Австрія#шпигуни РФ