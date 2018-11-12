Інформацію про російського шпигуна Австрія дізналася від британської розвідки - ЗМІ

Влада Австрії офіційно заявляла, що отримала відомості про шпигуна від розвідки "дружньої держави".

Інформацію про австрійського полковника, який працює на російську розвідку, передали Австрії британські спецслужби.

Як пише видання Kleine Zeitung, Велика Британія розкрила дані про російського шпигуна за політичними мотивами.

Влада Австрії офіційно заявляла, що отримали відомості про шпигуна від розвідки "дружньої держави". Раніше у ЗМІ висловлювалися припущення, що це була Німеччина.

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Видання, зокрема, зазначає, що такий крок з боку Британії є цікавим точки зору протистояння між британською та російською розвідкою на тлі нещодавнього отруєння екс-шпигуна ГРУ Сергія Скрипаля. При тому, що Австрія "гальмує" санкції проти Москви, а також - на відміну від багатьох європейських союзників - відмовилася висилати російських дипломатів у відповідь на отруєння в англійській Солсбері.

Як повідомляв УНІАН, 9 листопада австрійські спецслужби затримали полковника армії країни за підозрою в шпигунстві на користь Росії протягом 20 років.

Розслідування ведеться щодо 70-річного австрійського полковника у відставці, який з кінця 1990-х років передавав російській військовій розвідці інформацію про міграційну кризу, австрійську військову авіацію та артилерійські системи.