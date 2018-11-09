В Австрії полковника армії запідозрили у 20-річному шпигунстві на користь РФ

Розслідування ведеться щодо 70-річного австрійського полковника у відставці, який з кінця 1990-х років передавав російській військовій розвідці різну інформацію.

Австрійські спецслужби затримали полковника армії країни за підозрою в шпигунстві на користь Росії протягом 20 років.

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Як повідомили в Міністерстві оборони Австрії, розслідування ведеться щодо 70-річного австрійського полковника у відставці, який з кінця 1990-х років передавав російській військовій розвідці інформацію про міграційну кризу, австрійську військову авіацію і артилерійські системи, пише Kronen Zeitung. Військовослужбовець із Зальцбурга отримав за свою роботу близько 300 тис. євро.

У матеріалі йдеться, що австрієць кожні два тижні контактував зі своїм зв'язковим в російських спецслужбах на ім'я Юрій і передавав йому секретні документи. Прокуратура Австрії порушила кримінальну справу за статтею про роботу на іноземну військову розвідку.

Видання також повідомляє, що міністр оборони Австрії Маріо Кунасек має намір викликати до себе військового аташе Росії в країні у цій справі. «Шпигунська діяльність проти нейтральної країни неприпустима», - сказав Кунасек. За його словами, і після холодної війни нейтральні держави є метою шпигунства. «Це демонструє, наскільки важлива щільна і ефективна мережа безпеки. Цей випадок для нас став приводом посилити заходи контррозвідки у сфері кібероборони», - додав міністр.

За даними видання, канцлер Австрії Себастьян Курц і міністр оборони Маріо Кунасек виступлять найближчим часом з екстреною заявою у цій справі.