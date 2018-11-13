"Становлення" Мішель Обами: у США виходить автобіографія колишньої першої леді (відео)

У ній вона розповіла про стосунки з чоловіком, про перервану вагітність і про те, чого ніколи не пробачить президенту Дональду Трампу.

Автобіографія Мішель Обами "Становлення" вже сьогодні з'явиться на полицях книжкових магазинів Америки і світу.

Про це йдеться в сюжеті ТСН. У ній вона розповіла про стосунки з чоловіком, про перервану вагітність і про те, чого ніколи не пробачить президенту Дональду Трампу.

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Мемуари Мішель Обами поділені на три частини - "Стаючи мною", "Стаючи нами" і "Стаючи більшим" - і охоплюють всю її життя.Обама розповідає про злети й падіння, про те, як її звеличували як найвпливовішу жінку в світі і як скидали з цього п'єдесталу, називаючи "сердитої чорною жінкою".