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ДТП з українцями в Чехії: у реанімації померла п'ята постраждала

10:39, 14 листопада 2018
Світ
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У Чехії автобус з українськими заробітчанами потрапив у ДТП / фото Vlasta Juricek via flickr.com

Про це повідомили у коментарі телеканалу Sirius рідні жінки, передає Mukachevo.net. В українському МЗС наразі офіційно підтвердили загибель 4 українців у ДТП, яка сталася 11 листопада.

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Аварія сталася минулої неділі поблизу прикордонного чеського міста Острава: мікроавтобус Мерседес з 5-а закарпатцями зіткнувся з каміоном.

Рідні водія – 20-річного Євгена Росохи – розповідають, що хлопець займався перевезеннями і саме повертався додому з земляками.

5-ю загиблою, яку спершу намагалися врятувати лікарі, госпіталізувавши до реанімації, є родичкою Євгена, яка мешкала на Виноградівщині.

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Теги: #ДТП#українці#Чехія