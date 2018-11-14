ДТП з українцями в Чехії: у реанімації померла п'ята постраждала

Аварія сталася минулої неділі поблизу прикордонного чеського міста Острава.

У реанімації померла п'ята постраждала в ДТП, яка сталася у Чехії за участі заробітчан із Закарпаття.

Про це повідомили у коментарі телеканалу Sirius рідні жінки, передає Mukachevo.net. В українському МЗС наразі офіційно підтвердили загибель 4 українців у ДТП, яка сталася 11 листопада.

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Аварія сталася минулої неділі поблизу прикордонного чеського міста Острава: мікроавтобус Мерседес з 5-а закарпатцями зіткнувся з каміоном.

Рідні водія – 20-річного Євгена Росохи – розповідають, що хлопець займався перевезеннями і саме повертався додому з земляками.

5-ю загиблою, яку спершу намагалися врятувати лікарі, госпіталізувавши до реанімації, є родичкою Євгена, яка мешкала на Виноградівщині.