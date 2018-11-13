У Чехії автобус з українськими заробітчанами потрапив у ДТП: четверо загиблих (відео)
00:29, 13 листопада 2018Інциденти
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Одну жінку у важкому стані доставили до лікарні.
В мікроавтобусі знаходилася п’ятеро заробітчан із Закарпатської області / фото: Новини Закарпаття
У Чехії у результаті зіткнення вантажівки з мікроавтобусом Mercedes загинуло четверо громадян України, ще одна українка отримала серйозні травми.
За інформацією Новин Закарпаття, смертельна ДТП сталася ввечері 11 листопада в районі чеського містечка Тржінец.
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В мікроавтобусі знаходилася п’ятеро заробітчан із Закарпатської області. Внаслідок ДТП четверо закарпатців загинуло, одну жінку у важкому стані доставили до лікарні. Загиблими є жителі Виноградівського та Хустського районів.
У посольстві України в Празі поки не прокоментували загибель українців.
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