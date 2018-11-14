"Батько" всесвіту Marvel Стен Лі перед смертю працював над ще одним супергероєм - ЗМІ

Дочка письменника має намір опікуватись просуванням нового персонажа.

Американський автор коміксів, творець безлічі культових персонажів видавництва Marvel Стен Лі незадовго до смерті разом зі своєю дочкою працював над ще одним супергероєм на ім`я «Людина Бруд» (Dirt Man).

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Про це повідомляє TMZ з посиланням на дочку письменника Джей Сі Лі. Вона заявила, що буде займатися просуванням проекту.

При цьому, розповідати щось про здібності або історію персонажа дочка письменника не стала.

Нагадаємо, американський письменник, творець безлічі персонажів коміксів Marvel Стен Лі помер 12 листопада у віці 95 років.

Письменник прославивлся насамперед як автор коміксів, один із творців Людини-павука, Халка, Фантастичної четвірки та безлічі інших культових супергероїв.