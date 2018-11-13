Помер Стен Лі: що відомо про "батька" супергероїв Marvel (фото, відео)

Стен Лі помер 12 листопада у віці 95 років.

12 листопада фанатів Всесвіту Marvel потрясла новина - на 96 році життя помер легендарний американський письменник, актор, продюсер,телеведучий, сценарист, редактор і творець безлічі персонажів коміксів Стен Лі.

Хто такий Стен Лі: біографія творця супергероїв Marvel

Стен Лі (справжнє ім'я Стенлі Мартін Лібер) народився і виріс в Нью-Йорку в родині єврейських імігрантів румунського походження. Через фінансові труднощі після "великої депресії" Стен з батьками і молодшим братом Ларрі були змушені переїхати в однокімнатну квартиру в Бронксі.

Свій творчий шлях молодий Стен починав з написання некрологів і прес-релізів. Також займався продажем підписок на газету New York Herald Tribune.

В 1942 році у віці 20 років Стен Лі пішов в армію, де служив до 1945 року.

У співпраці з кількома художниками Лі створив таких персонажів коміксів як Халк, Залізна Людина, Люди Ікс, Людина-павук, Тор і багатьох інших. Саме це прославило його на весь світ.

За своє життя Стен Лі встиг проявити себе і в якості актора. У багатьох фільмах, знятих за коміксами Marvel, він виконав епізодичні ролі.

Перед смертю Стен Лі встиг зняти своє камео також для четвертої частини "Месників" і фільму "Капітан Марвел", які вийдуть на екрани в наступному році.

У минулому році померла дружина художника, з якою він прожив у шлюбі майже 70 років.

Протягом останнього року він і сам страждав від пневмонії та мав проблеми із зором. 12 листопада Стен Лі помер у лікарні в Лос-Анджелесі.

Реакція голлівудських акторів на смерть Стена Лі

За своє довге життя Стен Лі встиг попрацювати з безліччю голлівудських зірок. Головні ролі у фільмах кіновсесвіту Marvel виконували кращі актори Голлівуду. Смерть "батька" супергероїв Marvel стала для багатьох з них потрясінням.

Зої Салдана, яка зіграла Гамору у фільмі "Вартові Галактики" написала у своєму Instagram: "Сьогодні ми втратили одного з найвеличніших. Стен Лі, ти був натхненням і супергероєм для всіх нас".

"Спасибі за все, Стен", - написав Раян Рейнольдс, який зіграв головну роль у фільмі "Дэдпул".

Актор Роберт Дауні-молодший, для якого роль Залізної Людини стала однією з найбільш значущих в кар'єрі, написав: "Я зобов'язаний Вам всім. Спочивай з миром, Стен".

"Ми втратили творчого генія. Стен був першопрохідцем у всесвіті супергероїв. Я пишаюся тим, що був невеликою частиною його спадщини і допоміг екранізувати одного з його персонажів", - написав актор Х'ю Джекман, який виконав роль Россомахи.

We've lost a creative genius. Stan Lee was a pioneering force in the superhero universe. I'm proud to have been a small part of his legacy and .... to have helped bring one of his characters to life. #StanLee#Wolverinepic.twitter.com/iOdefi7iYz — Hugh Jackman (@RealHughJackman) November 12, 2018

"Ніколи більше не буде такого, як Стен Лі. Десятиліттями він забезпечував і молодим, і старим пригоди, вихід, комфорт, упевненість, натхнення, силу, дружбу і радість", - написав "Капітан Америка" Кріс Еванс.

Актриса Скарлет Йохансон, яка зіграла роль Чорної Вдови у фільмі "Месники" написала: "Сьогодні я сумую разом з іншими фанатами Marvel. Легендарний Стен Лі (відповідальний за більшу частину Всесвіту Marvel) помер у 95 років. Він зібрав так багато людей і залишив так багато посмішок на обличчях людей. Ми завжди будемо пам'ятати тебе, Стен".

Актор Кріс Хемсворт, який зіграв роль тора, опублікував фото Стена в образі свого героя і написав: "Спочивай з миром, мій друг. Дякуємо за неймовірні пригоди, які нам подарували твої історії. Моя любов і підтримка друзям і рідним".

Разом з акторами сумують і тисячі фанатів Всесвіту Marvel.

Сотні повідомлень з'явилися у фанатських пабліках в соцмережах. Вночі люди почали залишати квіти і записки біля зірки Стена Лі на Алеї Слави в Лос-Анджелесі.