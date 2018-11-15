У Держдепі розповіли про підготовку "більш драконівського" етапу санкцій проти Росії
08:56, 15 листопада 2018Світ
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У даний момент Держдеп США веде активну роботу над новим раундом санкцій.
Ілюстрація / REUTERS
Помічник держсекретаря США з питань міжнародної безпеки та нерозповсюдження Крістофер Форд заявив, що другий етап санкцій проти Росії у зв'язку з отруєнням у британському Солсбері екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля і його дочки буде більш "драконівським", ніж перший.
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Під час виступу у фонді Heritage Форд розповів, що в даний момент Держдеп веде активну роботу над новим раундом санкцій, передає "Новое время".
"І чим більш драконівські варіанти є в списку, тим більш обережно треба зважувати за і проти, ризики", - сказав він.
Як відомо, раніше США ввели нові санкції проти Росії через окупацію Криму і Донбасу.
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