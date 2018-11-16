У Британії назбирали достатньо голосів, щоб ініціювати відставку Мей – ЗМІ
Депутати Консервативної партії Терези Мей назбирали достатню кількість голосів для того, щоб ініціювати голосування за недовіру прем’єр-міністру.
Про це повідомляє Reuters.
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"48 листів від консервативних депутатів, необхідні для того, щоб запустити голосування про вотум недовіри прем'єр-міністру Терезі Мей, зібрані, повідомив редактор BrexitCentral в п'ятницю, пославшись на єдине джерело, яке, за його словами, завжди було надійним", - йдеться у повідомлення.
Інформацію підтверджує також телеканал Sky News.
"Джерела Sky: усім урядовим координаторам сказали скасувати будь-які зобов'язання на сьогодні та повернення до Лондона… голосування за вотум недовіри прем’єр-міністру тепер "імовірне", - йдеться у повідомленні.
Sky sources: All government whips have been told to cancel any engagements today and return to London as a source close to the whip's office says a no confidence vote in the Prime Minister is now "likely"— Sky News Breaking (@SkyNewsBreak) November 16, 2018
Статут Консервативної партії передбачає, що у разі необхідних 48 голосів партійців запускається процедура ініціювання голосування за вотум недовіри.
Частина консерваторів незадоволені проектом угоди щодо виходу Британії з ЄС, текст якої вчора затвердив британський уряд.