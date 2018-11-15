Більшість британців вимагають нового референдуму щодо Brexit - опитування

32% опитаних виступають проти цієї пропозиції.

Згідно з опитуванням телеканалу Sky News, 54% респондентів хочуть, щоб був проведений другий референдум щодо виходу Великобританії зі складу Євросоюзу.

Як зазначається, 32% опитаних виступають проти цієї пропозиції, зазначено в результатах опитування.

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При цьому тільки 14% респондентів підтримують план прем'єр-міністра Британії Терези Мей по Brexit.

Раніше повідомлялося, що Мей відповіла на питання про можливість повторного референдуму щодо Brexit.