Більшість британців вимагають нового референдуму щодо Brexit - опитування
22:07, 15 листопада 2018Світ
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32% опитаних виступають проти цієї пропозиції.
Ілюстрація / REUTERS
Згідно з опитуванням телеканалу Sky News, 54% респондентів хочуть, щоб був проведений другий референдум щодо виходу Великобританії зі складу Євросоюзу.
Як зазначається, 32% опитаних виступають проти цієї пропозиції, зазначено в результатах опитування.
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При цьому тільки 14% респондентів підтримують план прем'єр-міністра Британії Терези Мей по Brexit.
Раніше повідомлялося, що Мей відповіла на питання про можливість повторного референдуму щодо Brexit.
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