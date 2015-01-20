У Франції за підозрою в підготовці теракту затримали 5 чеченців - ЗМІ

На півдні Франції затримано п'ятеро громадян Росії, підозрюваних у підготовці терактів. Як повідомляє видання Direct Matin з посиланням на прокурора Івона Кальве (Yvon Calvet), всі вони є чеченцями, передає Lenta.ru.

Затримання було проведене ввечері в понеділок, 19 січня, у місті Безьє (департамент Еро). Видання Midi Libre зазначає, що під час обшуків у затриманих були виявлені вибухові речовини. Розслідуванням займається судова поліція Монпельє й антитерористичний підрозділ французької поліції.

Телеканал BFMTV уточнює, що вік затриманих становить від 24 до 37 років. Поки невідомо, планувалися терористичні акти на території Франції або ж за її межами.

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Як повідомив РИА Новости представник російського посольства в Парижі, на даний час дипвідомство не має інформації про затримання росіян.