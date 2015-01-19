Рейтинг президента Франції після терактів виріс на 21%

Про це свідчать результати опитування, проведеного Французьким інститутом дослідження громадської думки, передає "ЄвроПравда" з посиланням на Le Figaro.

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Зокрема, як повідомляється, дії Франсуа Олланда в даний час схвалюють 40% французів, що на 21% більше, ніж у грудні 2014 року.

Ще більше опитаних - 60% - вважають, що президент Франції гідно представляє країну за кордоном (на 13% більше, ніж минулого місяця).

У той же час підтримка економічної політики, яку проводить Франсуа Олланд, залишається досить низькою - на рівні 24%.

Крім того, 23% респондентів заявили, що хотіли б його переобрання (на відміну від 14% у грудні).

Нагадаємо, жертвами терористичних атак у Франції з 7 по 9 січня стали 17 осіб. Поранено 19 осіб, п'ятеро з яких перебувають у важкому стані.