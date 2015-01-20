У столиці ДР Конго через протести відключили інтернет і передачу SMS

Влада Демократичної Республіки Конго (ДРК) через заворушення, що тривають, прийняла рішення відключити в столиці країни Кіншасі інтернет і передачу SMS-повідомлень. Про це оголосили у вівторок місцеві оператори мобільного зв'язку та інтернет-провайдери, передає ТАСС.

За їхніми даними, відповідне розпорядження влади надійшло до них у понеділок ввечері. Термін дії обмежень не встановлюється.

Тисячі людей вийшли на маніфестацію в Кіншасі в понеділок, протестуючи проти намірів президента Жозефа Кабіли переобиратися на третій термін на виборах у 2015 році, що суперечить конституції країни. Учасники акції палили покришки і перекривали вуличний рух.

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Як заявив представник уряду Ламберт Менде, у сутичках з поліцією було застрелено 9 осіб. Опозиція зі свого боку стверджує, що мова йде про 15 загиблих, 7 з яких були студентами.

Протести також пройшли в місті Гома на сході ДРК.