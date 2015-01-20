Лайнер AirAsia занадто швидко набрав висоту

За словами міністра, швидкість руху літака перед катастрофою становила 1828 метрів в хвилину - фактично набір висоти з такою швидкістю виключений як для винищувача, так і для пасажирського літака, передає Російська служба Бі-бі-сі.

Проте, імовірно, катастрофа літака пов'язано з поганими погодними умовами.

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Авіалайнер компанії AirAsia вилетів з індонезійського міста Сурабая в Сінгапур рано вранці 28 грудня.

Літак потрапив в зону поганої погоди, екіпаж просив у диспетчерів дозволу змінити курс незадовго до того, як зв'язок з ним було втрачено. На борту перебували 162 особи, виявити кого-небудь живим не вдалося.