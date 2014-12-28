Глава малайзійської AirAsia про зникнення літака: "це - мій найгірший кошмар"

Глава малайзійської авіакомпанії AirAsia Тоні Фернандес назвав зникнення літака Airbus A320 в небі над Індонезією своїм найгіршим кошмаром, передає Lenta.ru.

«Я дуже зворушений підтримкою, особливо з боку колег з інших авіакомпаній. Це - мій найгірший кошмар, який не припиняється», - написав Фернандес у своєму мікроблозі в Twitter.

I am touched by the massive show of support especially from my fellow airlines. This is my worse nightmare. But there is no stopping. - Tony Fernandes (@tonyfernandes) December 28, 2014

Він також закликав співробітників компанії залишатися сильними й молитися за пасажирів і екіпаж зниклого лайнера.

Тим часом міністр транспорту Малайзії Ліоу Тіонг Лай спростував інформацію, що з'явилася в ЗМІ, про те, що в ході пошукової операції були знайдені уламки літака, повідомляє New Straits Times. У пошуках малайзійського лайнера беруть участь Малайзія, Індонезія, Австралія і Сінгапур.

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Зв'язок з літаком Airbus A320, що летів з індонезійського міста Сурабая у Сінгапур, зник у ніч на 28 грудня. На його борту перебували 155 пасажирів і сім членів екіпажу. Серед пасажирів - 149 індонезійців, троє громадян Південної Кореї, по одному громадянину Сінгапуру, Малайзії та Великобританії. Екіпаж лайнера складається з шести громадян Індонезії й одного француза.

За однією з версій, літак міг впасти в море в районі острова Белітунг. За іншою - лайнер здійснив вимушену посадку в східній частині індонезійського острова Белітунг у Яванському морі. Зазначається, що до того, як зв'язок з літаком було втрачено, його екіпаж з метою уникнути щільного хмарного шару мав намір підняти повітряне судно вище - з 9,75 кілометри до 11,5 кілометра.